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بولندا وأوكرانيا تبحثان بناء أنبوب لنقل الغاز من الغرب إلى الشرق 

مال وأعمال

بولندا وأوكرانيا تبحثان بناء أنبوب لنقل الغاز من الغرب إلى الشرق 
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رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي (على اليسار) ونظيره الأوكراني دينيس شميغال
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تبحث سلطات بولندا وأوكرانيا بناء أنبوب لنقل كميات كبيرة من الغاز الطبيعي من الغرب إلى الشرق مستقبلا، حسبما كشف رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي.

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وخلال موجز صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني دينيس شميغال عقد في ختام محادثات أجراها في كييف، قال مورافيتسكي إن بلاده تقوم حاليا بنقل الغاز إلى أوكرانيا وإن هناك اتفاقية بين البلدين في هذا المجال. وأضاف: "تحدثت مع رئيس الوزراء (الأوكراني) حول زيادة سعة التدفق من الغرب إلى الشرق في أسرع وقت ممكن وبناء أنبوب لنقل كميات كبيرة من الغاز في المستقبل القريب".

يشار إلى أن في استطاعة بولندا أن تزود أوكرانيا بكميات قليلة من الغاز (0,3 مليار متر مكعب) في إطار توريدات قصيرة الأجل. وتناقش كييف ووارسو مشروع زيادة سعة تدفق الغاز بين الدولتين على مدار السنوات الأخيرة، ويقتضي تنفيذ هذا المشروع إنشاء موصّل للربط بين خطي أنابيب بولندي وأوكراني، وبناء أنبوب بطول 110 كم على أراضي أوكرانيا.

المصدر: "تاس"

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