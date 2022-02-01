"كلاشنيكوف" الروسية تنتج شحنة أسلحة كبيرة لعميل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

أعلنت مجموعة "كلاشنيكوف" الروسية لصناعة الأسلحة، اليوم الثلاثاء، أنها أنتجت شحنة كبيرة من البنادق الهجومية لأحد العملاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

إقرأ المزيد

وقالت "كلاشنيكوف" في بيان إنه "تم إنتاج مجموعة كبيرة من البنادق الهجومية لأحد العملاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بموجب عقد أبرم بين العميل و"روس أوبورون أكسبورت" (شركة مسؤولة عن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية)".

وأشارت "كلاشنيكوف" إلى أن إنتاج المجموعة في 2021 من المنتجات العسكرية المخصصة للتصدير ارتفع بأكثر من 70% مقارنة بالعام 2020، ومن بين منتجات التصدير الرئيسية لـ"كلاشنيكوف" بنادق هجومية من السلسلة 100 و200 وبنادق هجومية من سلسلة "المحارب" وأنواع مختلفة من الأسلحة عالية الدقة.

ووفقا للمدير العام لمجموعة "كلاشنيكوف" فإن المنتجات العسكرية والمدنية التي تحمل علامة "كلاشنيكوف" تورد إلى قرابة 27 دولة حول العالم.

وفي العام الماضي، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند تم توقيع عقد تاريخي بين وزارة الدفاع الهندية وهيئة روسية هندية لتوريد بنادق هجومية من طراز AK-203، وسيتم إنتاج البنادق في الهند بمساعدة فنية من مجموعة "كلاشنيكوف".

المصدر: نوفوستي