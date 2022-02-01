بروكسل تخصص 1.2 مليار يورو كمساعدة مالية لدعم الاقتصاد الأوكراني
Globallookpress Alexandros Michailidis - Pool
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء أن المفوضية وافقت على برنامج مساعدة مالية لدعم الاقتصاد الأوكراني بقيمة 1,2 مليار يورو.
وذكرت فون دير لاين أن المبلغ المذكور سيتم تقديمه لكييف على شكل قسطين كل منهما بـ 600 مليون يورو، داعية البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي إلى إعطاء موافقتهما على البرنامج في أقرب الآجال، على أن يتم تقديم القسط الأول لأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.
المصدر: "تاس"
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