وزير الخارجية القطري: نتطلع لمنافسة روسيا والولايات المتحدة في تصدير الغاز

اعتبر وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "مسألة الطاقة تحتاج لعمل جماعي"، مؤكدا أن "قطر تتطلع لمنافسة روسيا والولايات المتحدة ومنافسة الجميع بمجال الطاقة".

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وفي تصريحات لقناة "الجزيرة"، قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "مسألة الطاقة تحتاج لعمل جماعي وأن يكون هناك تعاون مشترك في ما بين الدول المصدرة للطاقة والدول المستهلكة والمؤسسات التجارية التي تدير هذه المسألة".

وتابع وزير خارجية قطر: "لن نكون جزء من صراع أو استقطاب سياسي كدولة قطر، أما المنافسة التجارية في مجال الطاقة فهي منافسة مفتوحة، ونتطلع لمنافسة روسيا والولايات المتحدة ومنافسة الجميع، بحكم أن قطر من أكبر مصدري الغاز المسال".

هذا واعتبر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "اختزال أزمة الطاقة في أوروبا في الأزمة الأوكرانية أمر غير عادل".

وأضاف: "قطر شرحت في المحادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وجهة نظرها بشأن أزمة الطاقة"، مؤكدا أن "قضايا الطاقة في العالم لا تحل بشكل قصير الأجل وهي تحتاج عملا جماعيا".

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أمس الاثنين، عن نيته إدارج الدوحة في قائمة الحلفاء الرئيسيين لواشنطن خارج إطار حلف شمال الأطلسي الناتو.

وبحسب العديد من المحللين، يدرس الأمريكيون ما يمكن أن يلجؤوا إليه في حال تقليص روسيا إمدادات الطاقة إلى أوروبا، إذ ترى واشنطن أن موسكو قد تفعل ذلك ردا على عقوبات غربية جديدة، حيث بدأت الولايات المتحدة مفاوضات مع قطر لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال، في سعي لإخراج الوقود الروسي الطبيعي في نهاية المطاف من سوق الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "الجزيرة" + RT