قطر: اختزال أزمة الطاقة في أوروبا بالأزمة الأوكرانية أمر غير عادل

اعتبر وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "اختزال أزمة الطاقة في أوروبا في الأزمة الأوكرانية أمر غير عادل".

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وفي تصريحات لقناة "الجزيرة"، قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "قطر شرحت في المحادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وجهة نظرها بشأن أزمة الطاقة".

كما أكد وزير الخارجية القطري أن "قضايا الطاقة في العالم لا تحل بشكل قصير الأجل وهي تحتاج عملا جماعيا".

هذا وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أمس الاثنين، عن نيته إدارج الدوحة في قائمة الحلفاء الرئيسيين لواشنطن خارج إطار حلف شمال الأطلسي الناتو.

وبحسب العديد من المحللين، يدرس الأمريكيون ما يمكن أن يلجؤوا إليه في حال تقليص روسيا إمدادات الطاقة إلى أوروبا، إذ ترى واشنطن أن موسكو قد تفعل ذلك ردا على عقوبات غربية جديدة، حيث بدأت الولايات المتحدة مفاوضات مع قطر لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال، في سعي لإخراج الوقود الروسي الطبيعي في نهاية المطاف من سوق الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "الجزيرة" + RT