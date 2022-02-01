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البنوك السعودية توجه رسالة تحذيرية للمواطنين (فيديو)

مال وأعمال

البنوك السعودية توجه رسالة تحذيرية للمواطنين (فيديو)
Sputnik Sputnik
العلم السعودي
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وجهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية رسالة تحذيرية بخصوص رسائل تجميد الحسابات التي تصل إلى المستفيدين.

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وعبر مقطع فيديو  يوثق إحدى حالات الاحتيال نشرته على حسابها في "تويتر"، نفت "البنوك السعودية" صحة تلك الرسائل، وشددت على ضرورة توجه المستفيد إلى البنك في حال أرسل إليه مثل هذه الرسائل.

وقالت: "كثرت بالفترة الأخيرة رسائل واتصالات تقول تم تجميد حسابك البنكي، لا تصدقهم وتوجه للفرع".

وأضافت: "تذكر دائما موظف البنك لن يطلب منك أبدا..رقمك السري الخاص بالبطاقة..كلمتك السرية لحسابك المصرفي..رموز التفعيل".

المصدر: RT

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