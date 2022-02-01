أبو ظبي ستستثمر 10 مليارات دولار في إسرائيل

كشفت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن أبو ظبي ستستثمر 10 مليارات دولار داخل إسرائيل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قرر إلغاء تجميد هذا الاستثمار عقب زيارة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لبلاده.

وبحسب تقرير الصحيفة، تعمل الجهات المعنية في البلدين حاليا على بلورة مخطط لتوزيع أموال صناديق الاستثمار الإماراتية على شركات إسرائيلية.

وقد عاد الرئيس هرتسوغ إلى بلاده مساء أمس الاثنين، من زيارة لدولة الإمارات.

وقال إن إسرائيل والإمارات بإمكانهما جلب منطقة الشرق الأوسط إلى أفق جديد لإحلال السلام وتحقيق الازدهار والتعاون والاستثمار لتطوير مختلف المجالات. وأضاف أن هناك خياران بالنسبة لمستقبل المنطقة "إما تحقيق السلام والازدهار والتعاون أو إيران وما تمثله من عدم استقرار مستخدمة المنظمات التي تدور في فلكها وتغذية الإرهاب".

المصدر: مكان