للمرة الرابعة في عام.. تونس ترفع أسعار الوقود للحد من عجز الميزانية

أعلنت وزارة الطاقة التونسية في وقت متأخر من الاثنين زيادة أسعار الوقود للمرة الرابعة في 12 شهرا في مسعى لكبح عجز ميزانيتها.

وقالت الوزارة في بيانها: "تعلم وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات أنه في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022، سيتم ابتداء من 1 فبراير 2022 على الساعة صفر إجراء تعديل جزئي في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية.

وأفادت بأن سعر البنزين الرفيع الخالي من الرصاص سيصبح 2.155 (0.7 دولار) مليم اللتر (أي بزيادة 60 مليما في اللتر الواحد).

وقالت إن الغازوال بدون كبريت سيصبح سعره 1.860 مليم اللتر (0.6 دولار) (أي بزيادة 55 مليما عن السعر القديم).

أما الغازوال العادي فقد أصبح سعره 1.655 مليم اللتر (أي بزيادة 50 مليما في اللتر).

وذكرت أن التعديل في الأسعار لا يشمل قوارير الغاز المسال المنزلي وبترول الإنارة.

وأشارت إلى أن السعر العالمي للنفط الخام بلغ مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة بتجاوزه عتبة 90 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.

وأوضحت في السياق أن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بـ 140 مليون دينار في السنة.

وأكدت أنه وبالرغم من هذا التعديل في الأسعار، يبقى مستوى الدعم بالنسبة لمختلف المواد البترولية مرتفعا بالنظر للمستوى الحالي للأسعار العالمية.

المصدر: RT