الحكومة الأردنية تثبّت أسعار المشتقات النفطية لشهر فبراير المقبل

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر فبراير المقبل بما فيها البنزين بنوعيه بتوجيه من الحكومة.

وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا خلال شهر فبراير المقبل، حيث استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر يناير، ومقارنتها بمثيلاتها لشهر ديسمبر الماضي.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية لجميع المشتقات النفطية، إلا أن لجنة تسعير المشتقات النفطية "قررت بتوجيه من الحكومة تثبيت سعر البنزين (أوكتان 90) عند 850 فلسا لليتر، وتثبيت سعر البنزين (أوكتان 95) عند 1085 فلسا لليتر، وتثبيت سعر الديزل عند 615 فلسا لليتر، والاستمرار بتثبيت سعر (الكاز) عند 615 فلسا لليتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

يشار إلى أن معدل سعر خام "برنت" ارتفع إلى 86.9 دولار للبرميل في شهر يناير، مقابل 73.9 دولار للبرميل المسجل في شهر ديسمبر الماضي.

المصدر: "قناة المملكة"