"ناسداك" يخالف هبوط مؤشري بورصة "وول ستريت"

بدأ مؤشرا بورصة وول ستريت "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز 500" تعاملات الاثنين على انخفاض خلافا لمؤشر "ناسداك"، في وقت يتخوف فيه المستثمرون من ارتفاع التضخم.

وتراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.52% إلى 34545 نقطة، فيما فتح المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضا بنسبة 0.04% إلى 4430 نقطة.

فيما افتتح المؤشر "ناسداك" التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.70% إلى 13866 نقطة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: RT