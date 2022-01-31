واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا.. مصر تنضم إلى مؤشر عالمي

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر ستنضم اليوم رسميا إلى مؤشر "جي بي مورغان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة لتصبح واحدة من دولتين بالشرق الأوسط وإفريقيا ضمن هذا المؤشر.

ولفت الوزير إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارا بقيمة إجمالية حوالي 26 مليار دولار وتكون نسبتها في المؤشر 1.85% بما يمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

وأضاف الوزير، أن انضمام مصر إلى المؤشر يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر للمؤشر.

وأوضح أن وزارة المالية المصرية بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلى المؤشر "جي بي مورغان" بعد أن خرجت منه في يونيو 2011، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد "Yield curve"، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية المصرية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

المصدر: RT