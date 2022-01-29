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"النفط الايرانية": المبيعات زادت 40% بدون الاتفاق النووي والسبب لا يعود لتساهل واشنطن

مال وأعمال

Legion-Media
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أكد المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر أن مبيعات النفط الإيرانية نمت 40 بالمئة في ظل غياب الاتفاق النووي.

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وأوضح خجسته مهر في حديث لصحيفة "ايران" نشر اليوم السبت، أن المبيعات ازدادت 40 بالمئة خلال الشهور الثلاثة الماضية، فيما تضاعفت مبيعات مكثفات الغاز عدة مرات.

وحول مزاعم أن الانفراجة في مبيعات النفط تعود لتساهل أمريكي، شدد المدير التنفيذي أن هذا الكلام يجافي المنطق السائد والوقائع على الأرض وأن هذا الوضع (المبيعات) حصيلة جهود تبذل ليل نهار في مجال التسويق.

ولفت الى أن بعد مرور 6 شهور من استلام الحكومة الجديدة مهامها، تشهد آثار وعلائم تحسن في صناعة النفط، حيث زادت صادرات النفط والإيرادات، وتم تفعيل المشاريع المتوقفة ويجرى العمل لصياغة برنامج يستهدف ترقية مستوى هذه الصناعة.

المصدر: قناة "العالم"

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