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تونس.. طرد عاملات اعتصمن أمام مقر شركتهن للمطالبة برفع الأجور

مال وأعمال

تونس.. طرد عاملات اعتصمن أمام مقر شركتهن للمطالبة برفع الأجور
راديو صبرة إف إم
اعتصام عاملي شركة للإحياء والتنمية في تونس (أرشيف)
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بدأت عاملات تونسيات طردن بعد أن طالبن برفع أجرهن، اعتصاما أما مقر شركتهن، حسبما أفادت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية. 

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وأوضحت الإذاعة أن عاملات الموسميات بشركة الإحياء والتنمية الفلاحية "الاعتزاز 3" التابعة لمعتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد "دخلن اليوم السبت في اعتصام مفتوح أمام مقر الشركة الراجعات لها بالنظر، وذلك على خلفية قرار طردهن والاستغناء عنهن بعد مطالبتهن بالترفيع في سعر كيلوغرام الزيتون عند الجني وتعويضهن بآلات جني الزيتون".

وذكرت "موزاييك إم إم" أن التحرك حظي بمساندة "عدد من مكونات المجتمع المدني بالمنطقة".

وتهدد العاملات بإمكانية التصعيد  في تحركهن الاحتجاجي ما لم يتم التراجع عن قرار طردهن في أقرب الآجال، وفقا للإذاعة.

المصدر: "موزاييك إف إم"

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