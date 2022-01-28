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للمرة الأولى منذ نهاية 2014.. برميل النفط فوق مستوى 91 دولارا

مال وأعمال

للمرة الأولى منذ نهاية 2014.. برميل النفط فوق مستوى 91 دولارا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وصعد الخام العالمي مزيج "برنت" فوق مستوى 91 دولارا للبرميل، وذلك لمرة الأولى منذ أكتوبر العام 2014.

وبحلول الساعة 17:14 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.89% إلى 88.25 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.75% إلى 91.07 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

للمرة الأولى منذ نهاية 2014.. برميل النفط فوق مستوى 91 دولارا
bloomberg

وجاء الارتفاع في ظل مخاوف من حدوث اضطربات في إمدادات الخام بسبب التوترات الجيوسياسية.

المصدر: RT + "بلومبرغ"

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