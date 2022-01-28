للمرة الأولى منذ نهاية 2014.. برميل النفط فوق مستوى 91 دولارا
Globallookpress
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وصعد الخام العالمي مزيج "برنت" فوق مستوى 91 دولارا للبرميل، وذلك لمرة الأولى منذ أكتوبر العام 2014.
وبحلول الساعة 17:14 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.89% إلى 88.25 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.75% إلى 91.07 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
bloomberg
وجاء الارتفاع في ظل مخاوف من حدوث اضطربات في إمدادات الخام بسبب التوترات الجيوسياسية.
المصدر: RT + "بلومبرغ"
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