الرئيس الإيراني يؤكد أهمية إنجاز الممر الدولي "شمال - جنوب"

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أهمية إنجاز الممر الدولي "شمال - جنوب" من خلال استكمال سكة حديد "رشت - آستارا" (شمال غرب) وتنمية التجارة مع دول أورآسيا.

وخلال زيارته للمنطقة الحرة في ميناء انزلي بمحافظة جيلان شمال إیران، اعتبر رئيسي أن استكمال إنشاء خط سكة حديد يربط مدينة رشت (مركز المحافظة) وميناء كابين على بحر قزوين بأنه أحد أهم المشاريع الوطنية في محافظة جيلان وحتى في البلاد، والذي إذا تم تدشينه يمكن أن يكمل معظم مشروع ممر "شمال - جنوب".

وأوضح الرئيس الإيراني أن خط سكة الحديد "رشت – أستارا" (شمال غرب) سيقلل من مسافة الشحن عبر ممر الترازيت بين الشمال والجنوب نحو 20 يوما، لذلك ستوظف الحكومة كل قدراتها لإنجاز هذا المشروع.

وتفقد رئيسي المنشآت والبنى التحتية في المنطقة التجارية الحرة بميناء أنزلي، وخاصة السلم المتحرك قيد الإنشاء، والقسم الذي يربط سكة الحديد بالميناء، وبرج المراقبة في ميناء كاسبين وخط سكة الحديد قيد الإنشاء في المنطقة.

يذكر أنه یجري حاليا إنشاء مشروع سكة ​​حديد "رشت – أنزلي"، وأيضا مشروع رشت - كاسبين (قزوين) بطول 35 كم وهما من المشاريع الهامة ذات الأولوية، التي تمت المباشرة بهما من قبل الحكومة السابقة.

المصدر: فارس