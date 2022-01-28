"آبل" تسجل مبيعات قياسية فاقت توقعات المحللين

سجلت شركة "آبل" مبيعات ربع سنوية قياسية تجاوزت تقديرات المحللين في "وول ستريت"، في إشارة إلى أنها كانت قادرة على العمل من خلال أزمة سلسلة التوريد في ظل الوباء ونقص الرقائق.

وقالت الشركة الأمريكية، أمس الخميس، إن المبيعات قفزت بنسبة 11% إلى 123.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الذي انتهى في 25 ديسمبر الماضي، فيما كانت توقعات المحللين تشير إلى مبيعات عند 119.1 مليار دولار.

وتشير النتائج القوية بشكل مدهش إلى أن المخاوف من اضطراب الإمدادات مبالغ فيها، إذ حذر الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية تيم كوك، في أواخر العام الماضي، من أن النقص في الإمدادات قد يكلف الشركة أكثر من 6 مليارات دولار في المبيعات خلال فترة العطلة، التي تعد بالغة الأهمية.

ورغم المخاوف من الاضطراب إلا أن عملاق التكنولوجيا اجتاز الأزمة واستفاد من إطلاق منتجات جديدة، بما في ذلك iPhone 13.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم الشركة بنسبة 3.5% في آخر التعاملات، وقبل صدور التقرير المالي كان السهم قد سجل في 2021 انخفاضا بنسبة 10%.

المصدر: بلومبرغ