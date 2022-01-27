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اجتماع مرتقب للرئيس بوتين مع قطاع الأعمال الألماني

مال وأعمال

اجتماع مرتقب للرئيس بوتين مع قطاع الأعمال الألماني
Globallookpress
صورة من الأرشيف - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أكدت اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني، اليوم الخميس، عقد الاجتماع التقليدي لممثلي قطاع الأعمال الألماني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت الخدمة الصحفية للجنة، إلى أن "اللجنة الشرقية تنظم بشكل تقليدي اجتماعا سنويا بين رجال الأعمال والرئيس بوتين والوزراء المهمين في الاقتصاد. ومن المقرر عقد اجتماع هذا العام عبر الإنترنت (تقنية الفيديو)".

ولم تقدم اللجنة أية تفاصيل إضافية ولم تحدد بعد أسماء الشركات المشاركة في الاجتماع مع الرئيس الروسي.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الاجتماع من المقرر عقده عبر الإنترنت في 3 مارس المقبل.

المصدر: تاس

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