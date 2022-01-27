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انخفاض أسعار الذهب بعد اجتماع الفدرالي الأمريكي

مال وأعمال

انخفاض أسعار الذهب بعد اجتماع الفدرالي الأمريكي
Sputnik
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في أسابيع، وذلك بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى احتمال رفع سعر الفائدة في المستقبل القريب.

وبحلول الساعة 11:08 بتوقيت موسكو، هبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.09% إلى 1812 دولار للأونصة، فيما تراجع سعر العقود الفورية للذهب بنسبة 0.53% إلى 1809.89 دولار للأونصة.

وقرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، في نهاية اجتماعه مساء أمس، الإبقاء على  سعر الفائدة دون تغيير عن 0.25%، كذلك أشار إلى احتمال رفع سعر الفائدة في المستقبل القريب. كما كشف الاحتياطي الأمريكي عن خططه لإنهاء مشتريات السندات في شهر مارس المقبل.

المصدر: RT + بلومبرغ

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