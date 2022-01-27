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وزير الكهرباء السوري: نفاذ الكهرباء يعود على الطرفين الأردني واللبناني

مال وأعمال

وزير الكهرباء السوري: نفاذ الكهرباء يعود على الطرفين الأردني واللبناني
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أكد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أن نفاذ الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا يعود للطرفين الأردني واللبناني في حين أن الجانب الفني في سوريا تم إنجازه في وقت قياسي وفي موعده.

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وفي تصريحات لصحيفة "الوطن" السورية، بين وزير الكهرباء أن كمية التدفقات للطاقة الكهربائية عبر هذا الخط من الأردن باتجاه لبنان ستكون وسطيا بحدود 225 ميغاواط على أن تكون بحدود 150 ميغاواط بين الساعة 12 ليلا حتى 6 صباحا ونحو 250 ميغاواط على مدار 18 ساعة المتبقية.

وأشار الوزير السوري إلى أن حصة سوريا من هذه الطاقة ستكون 8 بالمئة، وأن نفاذ هذه الطاقة عبر الشبكة السورية سيؤمن حالة استقرار في الشبكة وينهي الحمايات الترددية.

ووقعت سوريا ولبنان والأردن أمس الأربعاء اتفاقية الربط الكهربائي من الأردن عبر الأراضي السورية إلى لبنان.

المصدر: الوطن

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