استثمار إماراتي في شركة تقنية روسية رائدة

أصبحت الشركة الإماراتية "مبادلة للاستثمارات" مع هيئات روسية أخرى مستثمرا في شركة تقنية روسية، والتي تعد المشغل الروسي الرائد لمراكز البيانات التجارية.

وباتت "مبادلة للاستثمارات" مع البنك الروسي "سبيربنك" والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مستثمرين في الشركة الروسية IXcellerate.

ونجحت شركة IXcellerate في جذب استثمارات بقيمة 190 مليون دولار من المساهمين الحاليين والمستثمرين الجدد، بما في ذلك "مبادلة للاستثمارات".

وتنوي الشركة استثمار الأموال في توسيع أنشطتها وبناء منشآت جديدة وتشغيل أحد أكبر مجمعات مراكز البيانات في أوروبا.

وتأسست شركة IXcellerate في روسيا منذ أكثر من 10 سنوات، وتمتلك شبكة خاصة من مراكز البيانات ذات المستوى العالمي، وتوفر الشركة خدمات تحديد المواقع المشتركة (colocation).

المصدر: "لينتا.رو"