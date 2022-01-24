ماذا ينتظر تركيا في 2022؟.. وزير المالية التركي يكشف عن توقعاته للتضخم

كشف وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النبطي عن توقعاته للتضخم للعام الحالي، وقال إنه يتوقع أن يصل معدل التضخم فى تركيا لمستوى الذروة عند نسبة 40% تقريبا خلال الشهور القادمة.

وقال الوزير التركي، إن التضخم في تركيا في فبراير سيكون مرتفعا، لكنه سينخفض ​​14% بنهاية العام بينما يتوقع الوزير أن يصل التضخم إلى 40% سنويا لعدة أشهر.

وأضاف، أن خفض التضخم إلى خانة الآحاد هو أحد أهداف البرنامج الاقتصادي للحكومة، وأكد الوزير أن التضخم المرتفع مشكلة شائعة وأن العديد من الدول تشهد معدلات فائدة حقيقية سلبية.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن الوزير التركي قوله: "تتمثل الأهداف الرئيسية للنموذج الاقتصادي الجديد في: النمو المتوازن والمستدام، وسياسة ائتمانية سليمة، وتحسين بيئة الاستثمار، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد، وتحسين الهيكل مع التركيز على الطلب الخارجي. سنرى معا أننا سنحصل على النتائج المتوقعة من هذا النموذج".

وأشار الوزير إلى أن التضخم في تركيا "قد يظل عند مستوى 40% لعدة أشهر، لكنه لم يستبعد أن يرتفع المؤشر إلى 50%".

في العام الماضي بعد عدة تخفيضات متتالية في سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التركي تسارع انخفضت الليرة التركية بشكل حاد ما أثر بشكل سلبي على النظام المالي.

وفي 23 نوفمبر الماضي، هوت الليرة التركية بنسبة 18% وهي الأعلى في العشرين سنة الماضية، في ظل ذلك أعرب عدد من الخبراء عن قلقهم من أن مثل هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى قفزة حادة في البطالة.

المصدر: "برايم"