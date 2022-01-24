 
مباشر
عاجل
بيسكوف: بوتين يتخذ الإجراءات المطلوبة للدفاع عن أمن روسيا ومصالحها

وزارة مصرية توجه نصيحة للمواطنين بخصوص الذهب

مال وأعمال

وزارة مصرية توجه نصيحة للمواطنين بخصوص الذهب
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8ok

قال مستشار وزير التموين المصري لشؤون الذهب ناجي فرج، إنه يمكن شراء الذهب في أي وقت، متوقعا أن تشهد أسعار الذهب مزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

إقرأ المزيد
مصر.. ضبط 600 غرام من الذهب مهربة تحت ملابس مسافر في مطار القاهرة (صور)
مصر.. ضبط 600 غرام من الذهب مهربة تحت ملابس مسافر في مطار القاهرة (صور)

وأضاف فرج، أن البيع يكون بالفاتورة، والتاجر يحصل على هامش ربح بسيط جدا، منوها بأن الحصول على الفاتورة ضمان للمشتري، فضلا على أن دمغة الليزر ستجعل كل بيانات القطعة الذهبية مسجلة.

وأشار إلي ضرورة أن تحرص الأسر على شراء شبكة لبناتهم عند الزواج، معلقا: "أغلب الجوازات اللي تساهلت في حقوقهم من شبكة وخلافه عادة مش بتكمل"، لافتا إلى أن الشبكة تعتبر احتياطي استراتيجي للأسرة.

المصدر: أخبار اليوم

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا