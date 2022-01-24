وزارة مصرية توجه نصيحة للمواطنين بخصوص الذهب

قال مستشار وزير التموين المصري لشؤون الذهب ناجي فرج، إنه يمكن شراء الذهب في أي وقت، متوقعا أن تشهد أسعار الذهب مزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف فرج، أن البيع يكون بالفاتورة، والتاجر يحصل على هامش ربح بسيط جدا، منوها بأن الحصول على الفاتورة ضمان للمشتري، فضلا على أن دمغة الليزر ستجعل كل بيانات القطعة الذهبية مسجلة.

وأشار إلي ضرورة أن تحرص الأسر على شراء شبكة لبناتهم عند الزواج، معلقا: "أغلب الجوازات اللي تساهلت في حقوقهم من شبكة وخلافه عادة مش بتكمل"، لافتا إلى أن الشبكة تعتبر احتياطي استراتيجي للأسرة.

المصدر: أخبار اليوم