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في تصريحات لـ RT من دبي.. مدير "روس آتوم" يعتبر الإمارات مثالا لواحدة من أنجح مشاريع الطاقة النووية

مال وأعمال

في تصريحات لـ RT من دبي.. مدير
RT
المدي ر العام لشركة "روس آتوم" أليكسي ليخاتشوف
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استعرض أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة "روس آتوم" الروسية المسؤولة عن الصناعات النووية، عن مسارات تعاونها مع دول أخرى.

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وفي تصريحات لـ RT أدلى بها على هامش أعمال أسبوع "تقنيات متقدمة لمستقبل مستدام" بإكسبو 2020 دبي، أعرب ليخاتشوف عن امتنانه لحكومة دولة الإمارات، حيث استعرضت "روس آتوم" مشاريعها الجديدة التي تهتم بها دول كثيرة.

وذكر أن الإمارات تعتبر مثالا لواحدة من أنجح مشاريع الطاقة النووية، حيث تم خلال السنوات العشرين الأخيرة اتخاذ قرارات حول بناء محطة نووية وتنفيذها.

وأشار إلى أن "روس آتوم" تجري محادثات مع إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حول توسيع التعاون بين البلدين.

المصدر: RT

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