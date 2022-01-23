"المسيرة": شركة النفط اليمنية تطلق نداء استغاثة

أطلقت شركة النفط اليمنية "نداء استغاثة" جراء تدهور مختلف المرافق الخدمية نتيجة نفاذ مخزون الوقود ومنع دخول سفن المشتقات النفطية، حسب قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين.

وحملت شركة النفط اليمنية "تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن ما سيخلفه حصارهم من كوارث بحق اليمنيين خلال الأيام القليلة القادمة".

وأشارت الشركة إلى أن "السفن التي أعلن تحالف العدوان أنها وصلت ميناء الحديدة لا تزال جميعها محتجزة لديه ولا صحة لما ذكر".

المصدر: قناة "المسيرة"