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المركزي المصري يتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار النفط والذهب

مال وأعمال

المركزي المصري يتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار النفط والذهب
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تحدث البنك المركزي المصري عن أسباب ارتفاع أسعار النفط والذهب في الأسواق العالمية على مدار تعاملات الأسبوع الحالي.

وبحسب النشرة الأسبوعية لأداء الأسواق العالمية الصادرة عن البنك المركزي المصري فإن التعافي الأخير لأسعار الذهب عالميا، جاء بفضل ضعف الدولار، العملة الأمريكية، التي سجلت أدنى مستوى لها على مدار 6 أسابيع، وكذلك الارتفاع غير المسبوق لمستويات التضخم.

وأشار المركزي المصري إلى ارتفاع سعر المعدن الأصفر بنسبة 1.19%، وصعود أسعار النفط  بنسبة 5.27%، وذلك على مدار جلسات الأسبوع الحالي. 

وأرجعت النشرة الأسبوعية، صعود أسعار النفط العالمية إلى مستويات غير مسبوقة، إلى تقلص المعروض وضعف الدولار الأمريكي، وبذلك تواصل السلعة الاستراتيجية ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي.

المصدر: RT

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