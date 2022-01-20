المركزي التركي يثبت سعر الفائدة عند 14%

أعلن المصرف المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 14 في المئة، على عمليات إعادة الشراء، لأجل أسبوع، وهو أول قرار يتخذه العام الجاري، بشأن سعر الفائدة.

وقال "المركزي" في بيان إن "لجنة السياسة النقدية تتوقع بدء عملية خفض التضخم، مع اختفاء الآثار الأساسية لها بعد التدابير المتخذة لتحقيق استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالي. وفي هذا الإطار قررت اللجنة إبقاء سعر الفائدة ثابتا".

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وكان "المركزي التركي"، قرر في 16 ديسمبر 2021، خفض سعر الفائدة من 15 إلى 14 في المئة، في ظل تهاوي سعر صرف الليرة التركية، وهو ما ترك آثارا كبيرة على أسعار السلع خاصة الغذائية منها.

المصدر: "سبوتنيك"