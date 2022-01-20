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التضخم يتسارع في منطقة اليورو ويسجل أعلى مستوى منذ 1991

مال وأعمال

التضخم يتسارع في منطقة اليورو ويسجل أعلى مستوى منذ 1991
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تسارع التضخم السنوي في منطقة اليورو في شهر ديسمبر الماضي إلى 5%، ووصل إلى مستوى قياسي منذ أغسطس 1991، وفقا لبيانات نشرها المكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات".

وجاءت نتائج شهر ديسمبر الماضي متوافقة مع توقعات المحللين، الذين أشاروا إلى نفس المستوى.

ومقارنة بشهر نوفمبر 2021 ارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في شهر ديسمبر 2021 بنسبة 0.4%.

وقبل عام في شهر ديسمبر تم تسجيل انكماش بنسبة 0.3% في مؤشر التضخم لمنطقة اليورو.

المصدر: وكالات

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