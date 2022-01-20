سعر برميل النفط الروسي يصعد إلى أعلى مستوى في 7 سنوات

أظهرت بيانات أن سعر برميل النفط الروسي من ماركة "يورالس" (Urals) لمنطقة بحر الأبيض المتوسط تجاوز في 19 يناير الماضي مستوى 90 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.

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وتجاوز سعر برميل النفط الروسي خلال تعاملات الأربعاء الماضي سعر برميل مزيج "برنت"، حيث تم تداول الخام العالمي عند 88.44 دولار للبرميل.

وتشهد أسعار النفط خلال الشهر الماضي موجة ارتفاع، في ظل مخاوف على الطلب على المدى القصير وتجاوز سعر برميل النفط أمس مستوى 89 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 2014.

المصدر: نوفوستي