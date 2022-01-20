بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى منذ 2014.. أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعد أن كانت قد سجلت تداولات أمس أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2014.

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وبحلول الساعة 12:20 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.67% إلى 86.38 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.84% إلى 87.70 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وذكرت وسائل إعلام أن انخفاض أسعار الذهب الأسود اليوم جاء مع قيام المستثمرين بجني الارتفاع بعد موجة صعود شهدتها الأسواق لمدة شهر، لكن الطلب القوي ومخاوف من حدوث اضطرابات في الإمدادات على المدى القصير يواصلان دعم أسعار النفط.

المصدر: RT + بلومبرغ