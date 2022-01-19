محادثات أمريكية بريطانية لفضّ نزاع الصلب والألمنيوم

أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إطلاق محادثات ثنائية لحل عاجل للخلاف حول الصلب والألمنيوم الناجم عن فرض رسوم جمركية إضافة متبادلة.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو ووزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي: "يلتزم الطرفان بالعمل من أجل التوصل إلى نتيجة سريعة تضمن استمرارية صناعات الصلب والألمنيوم في كلا السوقين في مواجهة التحدي المشترك والمستمر للطاقة (الإنتاجية) الفائضة العالمية".

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وأشارتا إلى "تأثير الطاقة الفائضة العالمية على صناعاتهما بسبب الصين".

واعتبرتا أن "التشوهات الناتجة عن هذه الطاقة الفائضة تشكل تهديدا خطيرا" على صناعاتهما وعمالهما.

والمملكة المتحدة هي واحدة من العديد من الدول التي فرضت تعريفات إضافية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يونيو 2018 في خضم حرب تجارية.

وكان ترامب أكد ضرورة حماية الأمن القومي لفرض ضرائب على هذه الواردات، ما دفع لندن لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد منتجات أمريكية.

وفي منتصف نوفمبر الماضي أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن محادثات لخفض الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من اليابان.

وأعلنت واشنطن في 30 أكتوبر الماضي عن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأوروبية من الصلب والألمنيوم، وهو خلاف أضر بالعلاقات التجارية بين واشنطن وبروكسل.

المصدر: "أ ف ب"