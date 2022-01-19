مؤسسة النفط الليبية: حققنا معدلات إنتاج عالية بتمويل ضئيل

أكد مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا أن المؤسسة حققت معدلات إنتاج عالية بالرغم من التمويل الضئيل، نظرا لقلة الميزانية لقطاع الطاقة.

وقال مصطفى صنع الله في مؤتمر صحافي من طرابلس: "في عام 2021 تحصلنا على 11% فقط من الميزانية المخصصة للقطاع، وعلى الرغم من ذلك، حققنا مستويات إنتاج عالية بتمويل ضئيل. وفي عام 2019 لم نحصل على الميزانية، ودخلنا عامي 2020 و2021 بديون ضخمة".

وشدد صنع الله على أن مؤسسة النفط تحاول "الحفاظ على معدلات إنتاج تبلغ 1,2 مليون برميل يوميا"، لكنها تخطط لتحقيق معدلات أعلى "إذا استطعنا الحصول على الميزانيات"، مضيفا: "تأمل ليبيا رفع إنتاجها من النفط إلى 1,45 مليون برميل يوميا نهاية عام 2021، وإلى 1,6 مليون برميل في غضون عامين، فيما تطمح إلى بلوغ مستوى 2,1 مليون برميل في غضون أربع سنوات".

وعقب فترات من التراجع الحاد، ارتفع الإنتاج إلى حوالي 1,2 مليون برميل يوميا في المتوسط حاليا، مقارنة بنحو 1,6 مليون قبل عام 2011.

ويواجه قطاع النفط الليبي عقبات واضطرابات متكررة مرتبطة معظمها في إغلاقات لمنشآت نفطية نتيجة "احتجاجات" أو هجمات إرهابية أو أعمال عسكرية تسببت في تخريب موانئ وحقول هامة.

المصدر: "أ ف ب"