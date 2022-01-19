وزير الطاقة الإماراتي: لست قلقا بشأن توقعات زيادة أسعار النفط

أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الأربعاء، أنه لا يشعر بالقلق فيما يتعلق بالتوقعات حول ارتفاع أسعار النفط.

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وردا على سؤال حول توقعات المحللين بزيادة أسعار النفط وتجاوزها 100 دولار للبرميل، قال المزروعي للصحافيين، إنه "لا يشعر بالقلق فيما يتعلق بالأجل القصير".

وأكد، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة: "سنواصل عملنا بزيادة الإمدادات 400 ألف برميل يوميا".

وأضاف: "يساورني القلق في شأن الأجل الطويل إذا كانت هناك دعوات بأنه لا يتعين علينا الاستثمار في الهيدروكربونات".

المصدر: الراي