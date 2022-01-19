بيسكوف: لا يمكن إيقاف تشغيل "السيل الشمالي-2"

أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أنه لا يمكن إيقاف تشغيل "السيل الشمالي-2" الذي هو عبارة عن أنبوبين لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

إقرأ المزيد

وأضاف المسؤول الروسي أن مشروع "السيل الشمالي-2" لم يتم تشغيله بعد وهو أمر سيء للمشاركين في العملية ولمستهلكي الغاز في أوروبا وللتنمية الاقتصادية في أوروبا.

وقال بيسكوف معلقا على تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن إمكانية "إيقاف تشغيل" المشروع في حالة حدوث المزيد من تصعيد حول أوكرانيا، إن "روسيا بشكل منتظم تتعرض للتهديد".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا ستلتزم بجميع المعايير أثناء التصديق على مشروع الغاز "السيل الشمالي-2"، وأعربت عن أملها ألا يتم تأخير العملية وتسييسها بشكل مصطنع.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، يمتدان من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

والآن يجري العمل على إصدار تصاريح في ألمانيا لضخ الغاز الروسي عبر مسار جديد وهو "السيل الشمالي-2".

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية عن استكمال الاستعدادات لبدء تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2"، وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ذلك قائلا إن الكرة الآن في الملعب الأوروبي.

المصدر: نوفوستي