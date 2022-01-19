العراق يستأنف ضخ النفط الخام إلى تركيا بعد حريق في خط جيهان

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، استئناف ضخ النفط الخام إلى تركيا عبر خط كركوك جيهان.

وذكرت في بيان صحفي، أنها "استأنفت ضخ النفط الخام عبر خط أنبوب كركوك جيهان صباح اليوم بطاقة (75) ألف برميل في اليوم، بعد توقف دام لساعات بسبب الحادث الذي تعرض له خط الأنابيب داخل الأراضي التركية".

وأضافت، أن "التوقف لن يؤثر على حجم الصادرات التي ستعوض من خلال ضخ كميات إضافية".

المصدر: RT