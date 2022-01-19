"غازبروم" الروسية تحذر مولدوفا من قطع إمدادات الغاز
Globallookpress
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حذرت شركة "غازبروم" الروسية السلطات في مولدوفا من احتمال وقف إمدادات الغاز بسبب عدم سداد ثمن الإمدادات لشهر يناير الجاري بناء على العقد المبرم بين الجانبين.
وجاء ذلك بحسب ما أعلنته رئيسة الوزراء المولدوفية ناتاليا جافريليتسا في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء. وقالت إن "شركة (غازبروم) أرسلت أمس خطابا رسميا حذرت فيه شركة (مولدوفاغاز) من احتمال قطع إمدادات الغاز في حالة عدم سداد ثمن إمدادات الشهر الجاري".
وأضافت رئيسة الوزراء المولدوفية، أن الحكومة في ظل ذلك تخطط لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة.
المصدر: تاس
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