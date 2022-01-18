وكالة: سعر نفط الأورال الروسي يتجاوز سعر "برنت"

أفادت وكالة "أرغوس" الدولية المختصة بمتابعة الأسعار في أسواق الطاقة والخامات بأن سعر نفط الأورال الروسي تجاوز سعر خام "برنت" القياسي العالمي.

وبلغ سعره في منطقة البحر المتوسط 88.92 دولار مقابل البرميل عند الإغلاق يوم الثلاثاء، وفي شمال غربي أوروبا بلغ 87.52 دولار للبرميل.

وحسب معطيات "أرغوس"، فإن سعر النفط الروسي تجاوز عتبة الـ88 دولارا لأول مرة منذ أكتوبر 2014.

إقرأ المزيد

وزاد سعر نفط الأورال عن سعر "برنت" بمقدار 0.65 دولار للبرميل في منطقة البحر المتوسط يوم الثلاثاء، بينما يكون سعره أدنى من خام "برنت" تقليديا.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم احتساب الميزانية الفدرالية الروسية لعام 2022 انطلاقا من أن سعر البرميل من نفط الأورال سيكون عند مستوى 44.2 دولار، وتقوم وزارة المالية الروسية بشراء أو بيع العملات الصعبة بناء على ما إذا كان السعر الحقيقي للنفط الروسي أعلى أو أدنى من المستوى المحدد.

المصدر: تاس