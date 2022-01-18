بيانات للمركزي تكشف ارتفاعا كبيرا في احتياطيات روسيا الأجنبية

أشارت بيانات للبنك المركزي الروسي إلى أن احتياطيات روسيا الدولية، التي تتضمن نقدا أجنبيا وذهبا، قد ارتفعت خلال العام الماضي 2021 بواقع 63.5 مليار دولار.

كذلك أظهرت البيانات أن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات وصل إلى مستوى قياسي يبلغ 120.3 مليار دولار في العام 2021، أي أكثر بثلاث مرات مما كان عليه في عام 2020، وفقا للتقديرات الأولية للمركزي.

وتم ذلك بفضل ارتفاع فائض الميزان التجاري لروسيا إلى 185.9 مليار دولار، وجاء ذلك مع الارتفاع الملحوظ في صادرات السلع.

وعن الاستثمارات الأجنبيبة المباشرة في الشركات الروسية في العام 2021، قالت البيانات إنها بلغت العام الماضي نحو 30.7 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولار في العام 2021.

كما أشارت البيانات إلى أن صافي تدفقات رأس المال من روسيا وصل في العام 2021 إلى 72 مليار دولار مقابل 50.4 مليار دولار في العام 2020.

المصدر: تاس