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ما سبب الإقبال الكبير للروس على شراء العقارات في تركيا؟

مال وأعمال

ما سبب الإقبال الكبير للروس على شراء العقارات في تركيا؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أظهرت بيانات رسمية تركية أن المواطنين الروس اشتروا قرابة 5.4 ألف عقار (شقة ومنزل) في تركيا العام الماضي، وبذلك تم تحطيم الرقم القياسي، الذي تم تسجيله في العام 2015.

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وعن أسباب إقبال المواطنين الروس على شراء العقارات في تركيا، قال الخبير في سوق العقارات ميخائيل موروزوف، إن الاهتمام الكبير للروس بالعقارات في تركيا يمكن تفسيره بانخفاض أسعار المساكن الجديدة في المنتجعات.

وأضاف الخبير، أن الروس يهتمون بالاستحواذ على العقارات في المنطقة الساحلية لتركيا، حيث يشتري الجزء الأكبر عقارات في حدود 4-5 ملايين روبل للشقة (حوالي 65300 دولار)، ومقابل هذا المال يمكن شراء شقة مؤلفة من غرفتين أو ثلاث في مجمع سكني خاص يتضمن مسبحا. 

وفي وقت سابق أعلنت الإدارة العامة للسجل العقاري التركي بيع 68 ألفا و600 عقار للأجانب خلال العام الماضي 2021.

وقال مدير الإدارة محمد زكي آدلي، إن "مبيعات العقارات للأجانب ارتفعت على نحو ملحوظ منذ 2018". ولفت إلى أن "مواطني العراق وإيران جاؤوا في مقدمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا العام الماضي، يليهم مواطنو روسيا وبريطانيا وألمانيا وأفغانستان".

المصدر: نوفوستي

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