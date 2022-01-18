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وزير الطاقة السعودي من الإمارات: هذا ليس المكان والتوقيت المناسبين للتعليق على سوق النفط

مال وأعمال

وزير الطاقة السعودي من الإمارات: هذا ليس المكان والتوقيت المناسبين للتعليق على سوق النفط
Globallookpress
صورة من الأرشيف - وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
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رفض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التعليق على أسعار النفط خلال زيارة له إلى دولة الإمارات للمشاركة بقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة في معرض "إكسبو 2020 في دبي".

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وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مشاركته في الحدث ردا على سؤال حول سوق النفط: "هذا ليس المكان المناسب، هذا ليس الوقت المناسب، نحن هنا للاحتفال بالاستدامة وهو حدث مختلف تماما".

وعادة يعلق الوزير السعودي على مستويات العرض والطلب في سوق النفط العالمية، دون أن يتطرق لأسعار الخام في الأسواق.

وتجتمع مجموعة "أوبك+"، بقيادة روسيا والسعودية، في 2 فبراير المقبل لمناقشة استراتيجيتها لإنتاج النفط. ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط إلى مستوى 88 دولارا للبرميل.

المصدر: بلومبرغ

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