"روساتوم" الروسية تكشف عن موعد بناء أول مفاعلات محطة الضبعة في مصر

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الروسية "روساتوم" عن موعد بناء أول مفاعلات محطة الضبعة النووية، التي تعد أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر.

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ووفقا للمسؤول الروسي فإن بناء محطة الضبعة النووية المصرية من المقرر أن يبدأ في يوليو 2022، وقال إن السلطات المصرية تتطلع لبدء أعمال البناء في صيف العام الجاري.

وفي شهر ديسمبر الماضي، قال رئيس هيئة المحطات النووية في مصر، أمجد الوكيل، إنه سيتم تشغيل محطة الضبعة النووية بكامل قدرتها 4800 ميغاواط عام 2030.

وأشار في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إلى أنه سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميغاواط لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمني للمشروع تجاريا في 2020، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل باقي المفاعلات تباعا ليتم تشغيلها بكامل قدرتها في 2030.

تقوم شركة "روساتوم" الروسية بتنفيذ بناء محطة الضبعة النووية، ويأتي ذلك في إطار اتفاقية وقعت بين موسكو والقاهرة في نوفمبر 2015.

وستتألف أول محطة طاقة نووية في تاريخ مصر من أربع وحدات طاقة بقوة 1200 ميغاواط، وستقوم بتشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة VVER-1200 من الجيل الثالث الذي يلبي أعلى معايير السلامة.

المصدر: RT + تاس