الخارجية الروسية: روسيا ستلتزم بجميع معايير اعتماد مشروع "السيل الشمالي-2"

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا ستلتزم بجميع المعايير أثناء التصديق على مشروع الغاز "السيل الشمالي-2"، وأعربت عن أملها ألا يتم تأخير العملية وتسييسها بشكل مصطنع.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين: "إن إطلاق (السيل الشمالي-2) سيكون مساهمة كبيرة في ضمان أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي بأكمله. لا ينبغي تأخير إجراءات تصديق المشروع من قبل المنظمين الألمان والمفوضية الأوروبية بشكل مصطنع. يجب أن يتم تنفيذه مع مراعاة المعايير الحالية، التي نعتزم التقيد بها بدقة".

وقبل ذلك أفادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بأن ألمانيا ستتخذ مع الشركاء الغربيين "إجراءات مناسبة" في حالة تصعيد روسيا للوضع حول أوكرانيا.

وأشارت إلى أن برلين وواشنطن تبنتا بيانا مشتركا بشأن هذا المشروع. وقالت: "في حالة حدوث مزيد من التصعيد من جانب روسيا، سنتخذ الإجراءات المناسبة مع الشركاء".

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، يمتدان من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

والآن يجري العمل على إصدار تصاريح في ألمانيا لضخ الغاز الروسي عبر مسار جديد وهو "السيل الشمالي-2".

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية عن استكمال الاستعدادات لبدء تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2"، وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ذلك قائلا إن الكرة الآن في الملعب الأوروبي.

المصدر: نوفوستي