أردوغان: لسنا دولة تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها

رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مزاعم، قال إن المعارضة تروج لها، مفادها أن تركيا "تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها".

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وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح مصنع للورق في غرب البلاد أمس السبت: "تركيا ليست دولة تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها، كما تدعي المعارضة، بل على العكس تماما، تحولت إلى مركز تصنيع إقليمي لإفريقيا وآسيا وأوروبا".

وأضاف أن حكومة بلاده "لا تميز بين مستثمر محلي أو أجنبي، وتقف إلى جانب كل من يثق بالاقتصاد التركي".

وأشار أردوغان إلى أن مصنع الورق الجديد "سينهي واردات الورق إلى تركيا والبالغة قيمتها 250 مليون دولار سنويا، وفي الوقت ذاته سيصدر ورقا بقيمة 200 مليون دولار سنويا".

المصدر: الأناضول