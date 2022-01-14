 
مباشر

وزير المالية الروسي: اقتصادنا سيصمد أمام العقوبات التي يبحثها الغرب

مال وأعمال

وزير المالية الروسي: اقتصادنا سيصمد أمام العقوبات التي يبحثها الغرب
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s652

أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في حديث لموقع "أر بي كا"، أن الاقتصاد الروسي سيصمد أمام العقوبات الجديدة التي يبحثها الغرب.

إقرأ المزيد
الميزانية الروسية تحقق فائضا في 2021
الميزانية الروسية تحقق فائضا في 2021

وأعرب سيلوانوف عن أمله في أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات جديدة على روسيا، وقال: "آمل أن يظل مشروع قانون العقوبات الأمريكية الجديدة مجرد مشروع".

وشدد على أنه سيتم تمويل وتنفيذ جميع قرارات الحكومة الروسية حتى في حال فرض قيود جديدة على البلاد.

ويفرض مشروع قانون العقوبات الجديدة الذي قدمه يوم الأربعاء الماضي أعضاء في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي عقوبات شديدة على روسيا تطال قطاعات رئيسية من الاقتصاد، وكبار المسؤولين الروس.

المصدر: نوفوستي + RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا