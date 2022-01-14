وزير المالية الروسي: اقتصادنا سيصمد أمام العقوبات التي يبحثها الغرب

أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في حديث لموقع "أر بي كا"، أن الاقتصاد الروسي سيصمد أمام العقوبات الجديدة التي يبحثها الغرب.

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وأعرب سيلوانوف عن أمله في أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات جديدة على روسيا، وقال: "آمل أن يظل مشروع قانون العقوبات الأمريكية الجديدة مجرد مشروع".

وشدد على أنه سيتم تمويل وتنفيذ جميع قرارات الحكومة الروسية حتى في حال فرض قيود جديدة على البلاد.

ويفرض مشروع قانون العقوبات الجديدة الذي قدمه يوم الأربعاء الماضي أعضاء في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي عقوبات شديدة على روسيا تطال قطاعات رئيسية من الاقتصاد، وكبار المسؤولين الروس.

المصدر: نوفوستي + RT