الكويت.. إصابة 10 أشخاص بحريق في ميناء مصفاة الأحمدي

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اندلاع حريق في ميناء مصفاة الأحمدي، أدى إلى إصابة 10 أشخاص، من بينهم 5 إصابات بحروق بليغة.

إقرأ المزيد

وقالت شركة البترول الوطنية، على موقعها في "تويتر": "وقع قبل قليل حريق أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي، وقد قامت الشركة بتفعيل خطة الطوارئ، كما تقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليا بالتعامل مع الحريق. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل قريبا".

وقع قبل قليل حريق أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم ٣٢ بمصفاة ميناء الأحمدي، وقد قامت الشركة بتفعيل خطة الطوارئ، كما تقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليا بالتعامل مع الحريق. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل قريبا. — البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) January 14, 2022

وأضافت "تم تسجيل 10 إصابات، تم نقل 7 منها لمستشفى العدان لاستكمال العلاج، 5منها إصابات بحروق شديدة و٢ بحروق متوسطة، بينما يتم حاليا علاج 3 إصابات بحروق طفيفة في عيادة المصفاة".

وأعلنت الشركة، أنها تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع في وحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة.

وأكدت عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء كذلك نظرا لكون الوحدة المتضررة خارج الخدمة.

المصدر: RT