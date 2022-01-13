شركة بريطانية تعلن عن اكتشاف احتياطيات للغاز في المغرب

أعلنت شركة "بريداتور أويل آند غاز" البريطانية عن اكتشاف احتياطيات من الغاز تقدر بحوالي 295 مليار قدم مكعب بمنطقة جرسيف شمال شرقي المغرب.

وذكرت الشركة أن الاحتياطي الإجمالي لحقل الغاز "MOU-1" استنادا إلى استخراج جزئي للغاز بنسبة 66٪ على مدى 13 عاما، يقدر بـ393 مليار قدم مكعب منها 295 خاصة بشركة "بريداتور".

المصدر: زنقة 20