الاتحاد الأوروبي يوقف اندماج شركتين كوريتين جنوبيتين لبناء السفن

رفض الاتحاد الأوروبي الاندماج بين شركتي بناء سفن كوريتين جنوبيتين، قائلا إن اندماجهما من شأنه أن يمنح الشركة المندمجة سيطرة عالمية على إنتاج ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

وقالت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر، إن الاندماج بين شركتي بناء السفن الكوريتين الجنوبيتين "هيونداي" و"دايو" من شأنه أن يؤدي إلى "عدد أقل من الموردين وارتفاع أسعار السفن الكبيرة التي تنقل الغاز الطبيعي المسال". ويمثل العملاء الأوروبيون ما يقرب من نصف الطلبات في السوق التي تبلغ قيمتها 45 مليار دولار.

وأضافت فيستاغر: "لقد حظرنا الاندماج"، مشيرة إلى أن "بناء سفن نقل الغاز الطبيعي المسال عملية معقدة لدرجة أنه كان من الصعب بالفعل على اللاعبين الجدد دخول السوق".

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يمكن للمفوضية الأوروبية رفض عمليات الاندماج حتى خارج حدودها لأنها ستؤثر على الأسواق في الكتلة المكونة من 27 دولة إذا قامت الشركات بأعمال هناك.

المصدر: "أسوشيتد برس"