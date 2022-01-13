وزير الداخلية الإماراتي يشيد بجناح روسيا في معرض "إكسبو 2020"

زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان، الجناح الروسي في معرض "إكسبو دبي 2020"، المنعقد حتى شهر مارس القادم.

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واطلع سيف بن زايد آل نهيان على جناح روسيا وأقسامه المختلفة بما تضم من برامج ومشاريع مستقبلية وثقافية وصناعية تظهر القدرات المتقدمة لروسيا، والعروض التي تتبنى مفاهيم الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وقال في تغريدة عبر حسابه: "في إكسبو 2020 دبي زرت جناح روسيا الاتحادية بتصميمه الفريد الذي يصور سرعة التقدم التقني ويعرض مجسما يحاكي قوة العقل الإبداعي في صناعة المستقبل وخدمة الإنسانية".

في إكسبو 2020 دبي زرت جناح روسيا الاتحادية بتصميمه الفريد الذي يصور سرعة التقدم التقني ويعرض مجسما يحاكي قوة العقل الإبداعي في صناعة المستقبل وخدمة الإنسانية. وزرت جناح اليونان حيث الاستثمار في الثقافة هو جسر الوصل بين البشرية واليونان بحضارتها الإغريقية وعلومها وفلسفاتها العريقة pic.twitter.com/l4TnR30Prj — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) January 12, 2022

كذلك زار آل نهيان جناح دولة اليونان المقام في منطقة الاستدامة، حيث استمع لشرح حول المعروضات في الجناح.

وانطلق في الإمارات في مطلع أكتوبر الماضي معرض "إكسبو 2020" الذي ستستمر فعالياته حتى نهاية مارس المقبل، وينعقد المعرض تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".

وخلال المعرض سيقدم المشاركون من أكثر من 190 دولة، بما في ذلك روسيا، تقنيات التعلم الآلي المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بالإضافة إلى أحدث التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات.

المصدر: RT + وام