ميشوستين: في نهاية عام 2021 تم تنفيذ الميزانية الروسية بفائض

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إنه تم في ختام عام 2021 تنفيذ الميزانية العامة لروسيا، بفائض.

وأضاف ميشوستين، في كلمته أمام المشاركين في منتدى "غيدار": "على الرغم من الإنفاق الإضافي الكبير، تمكنت الحكومة من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وتم تنفيذ الميزانية بفائض".

ووفقا له، تعافى الاقتصاد الروسي من صدمات الوباء، بشكل أسرع مما كان متوقعا.

وتابع ميشوستين: "في الربع الثاني من عام 2021، وصل إجمالي الناتج المحلي لدينا إلى مستويات ما قبل الجائحة. وبشكل عام، وصلنا خلال خلال العام إلى قيم عالية جدا للمعايير الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي، وفي حجم الإنتاج الصناعي، ونقل البضائع. وانتعشت العمالة بسرعة نسبية، وظل الطلب المحلي والداخلي مستقرا. لقد ظهرت صورة مواتية فيما يتعلق بالصادرات التقليدية الروسية".

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وشدد ميشوستين على أن هذه التغييرات الإيجابية، جاءت في كثير من النواحي نتيجة إجراءات الدعم التي نفذتها الحكومة بناء على تعليمات من رئيس الدولة. من بينها، ذكر دعم الأسر المتعددة الأطفال، والقروض الميسرة وبرامج لتحفيز التوظيف للبزنس.

في ديسمبر الماضي، أعلن وزير المالية أنطون سيلوانوف للصحفيين، أنه قد يتم تنفيذ الميزانية الروسية لعام 2021 بفائض قدره 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: نوفوستي