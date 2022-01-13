حكومة كازاخستان تسحب اقتراحا للبرلمان ببيع محطتين كهرومائيتين للإمارات

قال المكتب الصحفي لرئيس وزراء كازاخستان، إن حكومة البلاد سحبت من مجلس النواب مشروع قانون لبيع محطتين كهرومائيتين لمجموعة من المستثمرين من الإمارات.

وأضاف المكتب، في بيانه: "في 10 يناير 2022، اعتمدت حكومة كازاخستان القرار رقم 3 المتعلق بسحب من مجلس النواب مشروع قانون حول التصديق على الإعلان المشترك لحكومتي كازاخستان وحكومة والإمارات بخصوص إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد لتطوير المشاريع في القطاعات ذات الأولوية".

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ويشار إلى أن مشروع القانون المنشور على موقع الحكومة تضمن ما يلي: تعتزم حكومة كازاخستان تنفيذ بيع مباشر مستهدف ما يصل إلى 100٪ من حصة الدولة في رأس مال محطتي التوليد الكهرومائيتين "شولبنسكايا" وأوست كامينوغورسكايا، لمجموعة من المستثمرين من الإمارات وكازاخستان.

ومن بين المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية الواردة في الوثيقة، هناك مشاريع بناء محطات للتوليد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبناء محطات طاقة غازية جديدة في مقاطعة ألما آتا. وكذلك بيع 49 بالمئة من أسهم محطات التوليد الحرارية.

المصدر: تاس