الأمير أندرو يعرض منزله في سويسرا للبيع بعد تسوية ديونه

استطاع دوق يورك، الأمير البريطاني أندرو، أن يسدد ديونه بقيمة 6.6 مليون جنيه إسترليني متعلقة بشاليه اشتراه في سويسرا، بحسب صحيفة "الغارديان".

إقرأ المزيد

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن "تسديد الديون سيسمح لدوق يورك، ببيع الشاليه، بينما يواجه فواتير قانونية متصاعدة بشأن الدعوى المدنية المتعلقة بالاعتداء الجنسي التي رفعتها فيرجينيا جوفري ضده في نيويورك".

وقالت إيزابيل دي روفر، التي باعت العقار للأمير أندرو، في عام 2014 مقابل 18 مليون جنيه إسترليني: "الحرب انتهت، لقد دفع المال".

وكان أندرو وزوجته السابقة قد اتفقا مع روفر على أن يتم دفع ثمن شاليه هيلورا في منتجع التزلج في فيربير في جبال الألب السويسرية على أقساط، لكن صاحبة المنزل ادعت أن الاثنين أخفقا في سداد الدفعة الأخيرة البالغة 5 ملايين جنيه إسترليني، بحسب الصحيفة.

Globallookpress

وبعد التخلف عن السداد، أطلقت روفر دعوى قضائية في مايو 2020 في سويسرا لاسترداد 5 ملايين جنيه إسترليني بالإضافة إلى الفوائد المستحقة لها، ويقال إن أندرو دفع أخيرا في أواخر العام الماضي.

وعلق مصدر مقرب من الأمير أندرو على الموضوع، قائل: "يمكنني أن أؤكد أن الدعوى القانونية قد توقفت وأن الشاليه تم بيعه، لكن بخلاف ذلك لا تعليق على الأمور المالية الخاصة بالأمير".

ولفتت صحيفة "الغارديان"، إلى أن "الأمير أندرو، يسعى لبيع العقار لسداد المصاريف المتعلقة بالدعوى المرفوعة ضده من قبل فيرجينيا جوفري والتي تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها في ثلاث مناسبات حين كانت قاصرا بعد أن تم الاتجار بها من قبل الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين".

المصدر: the guardian